Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,2% по отношению к рублю и достиг 74,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:10 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 74 рублей 14 мая 2020 года.

К 12:20 мск курс доллара немного ускорил рост (+1,3%), в моменте достигая отметки 74,1 рубля. В то же время курс евро рос на 1,26% - до 87,74 рубля.

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,5% и находится на отметке $43,46 за баррель, а нефть сорта WTI торгуется по $40,44 за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.