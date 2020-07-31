Строительство Сегозерской ГЭС в Карелии позволит создать около 100 рабочих мест

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Проект компании "Евросибэнерго" (входит в "En+ Group") по строительству Сегозерской ГЭС в Карелии мощностью 8,1 МВт позволит создать в регионе около 100 новых рабочих мест, а также увеличит спрос на услуги местных строительных организаций. Об этом в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Будет создано около 100 новых рабочих мест - как на этапе строительства, так и эксплуатации. Кроме того, такой объект создаст дополнительный спрос на услуги наших строительных организаций и производителей стройматериалов и оборудования", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в четверг власти Карелии заключили соглашение о сотрудничестве с En+ Group. Инвестор планирует вложить в строительство нового энергетического объекта в республике 1,4 млрд рублей. Работы в Сегежском районе начнутся осенью 2020 года, запуск ГЭС планируется произвести в конце 2022 года.

Сегозерская ГЭС будет построена на левом берегу истока реки Сегежа, в непосредственной близости от водосбросных сооружений действующего Сегозерского гидроузла.

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в "Русал", крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая).