Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

"За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств стала выше на 23,8% и составила в июне 115 рублей. В то время как цена на импортные препараты выросла только на 7,5% - до 381,4 рубля за упаковку", - отмечают эксперты.

Они также зафиксировали падение продаж импортных препаратов на 2,8% в рублях и на 9,6% в упаковках. При этом объем реализации отечественных лекарственных средств в натуральных единицах измерения снизился на 8,4%, однако в рублевом эквиваленте продажи выросли на 13,4%. По итогам июня 62,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако из-за своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 33,5%.

По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне 2020 года составил 75,4 млрд рубля (в розничных ценах). По сравнению с маем объем рынка вырос на 0,1%, а по сравнению с июнем 2019 года - на 2,1%. В натуральном выражении продажи лекарств в июне составили 351,2 млн упаковок, что на 0,2% меньше, чем в мае, и на 8,9%, чем в июне 2019 года.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублевом эквиваленте составило 13,9%. Общая емкость составила 557,9 млрд рублей.

По данным DSM, структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года.

Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5 процентного пункта (п.п.) и в июне 2020 года составил 47%. Доля препаратов стоимостью от 150 до 500 рублей за год сократилась на 2,1 п.п. - до 37,8%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей выросла с 11,1% до 11,3%. Доля препаратов не дороже 50 рублей сократилась на 0,6 п.п. относительно июня прошлого года и составила 3,8%.