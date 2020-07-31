Мантуров: критическая информационная инфраструктура к 2025 году на 100% станет российской

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Критически важная информационная инфраструктура в России может к 2025 году производиться полностью на российском оборудовании, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если сохранятся те же принципы, которые сегодня сформированы, мы можем заместить до 100% в критической информационной инфраструктуре (КИИ)", - сказал он.

Иностранные производители оборудования будут оцениваться по балльной системе исходя из локализации производства, добавил министр.

"С точки зрения участия иностранных производителей - они точно должны будут соответствовать тем параметрам и требованиям, которые будут предъявляться в рамках наших подходов по импортозамещению. Мы их не ограничиваем, но также, как и в автопроме - это будут баллы", - пояснил Мантуров.

По оценке главы Минпромторга, сейчас доля российских компаний на рынке оборудования для КИИ составляет около 15-20%, в основном за счет закупок для государственных нужд.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник, 3 августа, в 08:00.