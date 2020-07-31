Китайский город Хайкоу нанимает на работу иностранных специалистов в области инвестиций

ХАЙКОУ /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Управление по привлечению инвестиций города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) объявило о наборе специалистов в области инвестиционной деятельности. Как сообщила газета "Хайнань жибао", заявку на участие в конкурсе подали более 1,6 тыс. человек, среди них как граждане КНР, так и иностранные специалисты - представители 10 стран и регионов мира.

В материале указывается, что цель набора сотрудников - дальнейшее развитие инвестиционной среды города, содействие привлечению капитала. По данным газеты, заявку на участие в конкурсе подали граждане России, Австралии, Италии, Канады, Новой Зеландии, Украины, Швеции и других стран. Среди них выпускники Гарвардского университета, Кембриджского университета, Лондонской школы экономики и политических наук, Пекинского университета, университета Цинхуа и других вузов. Отмечается, что набор сотрудников такого уровня положительно скажется на продвижении строительства свободного порта острова Хайнань.

Как сообщается в публикации, кандидаты уже прошли собеседование и письменное тестирование. По итогам были выбраны 26 человек, которые продолжат участие в испытаниях.

Власти Хайнаня заинтересованы в привлечении на остров высококвалифицированных иностранных специалистов и создают для этого необходимые условия. Так, например, иностранные студенты, получившие степень магистра и выше в китайских вузах и нанятые на работу на Хайнане, могут получить разрешение на работу.

Кроме того, провинция готова предоставлять высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей разрешение на временное проживание сроком до пяти лет или вид на жительство. Меры касаются специалистов в области высоких технологий и управления, иностранных предпринимателей, которые на протяжении трех лет инвестировали средства в инновационные предприятия провинции, зарубежного персонала по уходу за больными и пожилыми людьми, а также технических специалистов, выпускников китайских вузов, собирающихся заниматься инновационным бизнесом на Хайнане, и некоторых других категорий иностранных граждан.

Свободный порт Хайнаня

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.