Резидент ОЭЗ Москвы начал производить рамки обеззараживания по уникальной системе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Хирана+" - начал производить уникальную систему обеззараживания и контроля доступа на объект с функцией распознавания лиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Пандемия послужила толчком для разработки новых решений. Так, компания "Хирана+", резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", запустила производство комплексов обеззараживания в партнерстве с испанской компанией "Inaltech SL - Disinvirus". В функции комплексов входит измерение температуры тела человека и распознавание лиц. Система позволяет обеспечить проходимость до десяти человек в минуту", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что программа идентифицирует человека и проверяет, есть ли он в базе данных лиц, имеющих допуск на объект. Если его температура тела находится в пределах диапазона, указанного как безопасный, барьеры поднимаются, и человек проходит процедуру озонирования, а после - проходит на объект.

В сообщении говорится, что для обеззараживания используется технология озонирования, которая минимально воздействует на человека, но в то же время уничтожает вирусы и бактерии. Для обеззараживания личных вещей и багажа используется облучение лучами УФ-спектра, известными своими антибактериальными и противовирусными свойствами.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, компания "Хирана+" планирует оснащать оборудование отечественными комплектующими, которые производят компании-резиденты и арендаторы в ОЭЗ. По его словам, область применения подобных комплексов обширна: торговые центры, образовательные учреждения, аэропорты и железнодорожные вокзалы. Такой комплекс установлен на территории одной из проходных особой экономической зоны "Технополис Москва", и он стал первым в России.