Около 380 арендаторов получили отсрочку по оплате аренды в Подмосковье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 380 арендаторов оформили отсрочку по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли в Подмосковье, общая сумма отсроченных платежей составила более 120 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Порядка 380 подмосковных арендаторов оформили документы и получили отсрочку по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли. Общая сумма отсроченных платежей превысила 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть из них составили платежи за аренду недвижимости - почти 63 млн рублей, свыше 54,8 млн рублей - за земельные участки неразграниченной собственности, остальные средства - за аренду муниципальной собственности.

"Возможность отсрочить оплату арендных платежей по недвижимости за семь месяцев введена на территории всех округов Подмосковья. Арендаторы смогут оплатить данный период в течение 2021-2022 годов", - отмечается в сообщении.

Всего в адрес органов местного самоуправления региона поступило свыше 1 830 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 690 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 96 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 1 тыс. заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября текущего года, погасить ее можно равными частями в 2021-2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.