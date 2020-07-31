Путин подписал закон об усилении контроля иностранных инвестиций в стратегических отраслях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ инициирован правительством РФ и разработан во исполнение поручения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 17 июня 2019 года.

Ранее отмечалось, что соответствующие нормы необходимы для устранения правовой коллизии. Согласно предыдущей редакции закона, доля иностранного инвестора в компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. При этом собственник акций может передать их на определенное время, например в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.

Для исключения возможных злоупотреблений закон вносит изменения в понятия "контроль иностранного инвестора" и "признаки контроля", а также вводит нормы, направленные на исключение возможности установления контроля иностранного инвестора в связи с передачей права прямо или косвенно распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями (долями) стратегического общества на определенный срок иному лицу на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.