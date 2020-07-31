Austrian Airlines не планирует вводить с 1 августа рейсы в Россию

ВЕНА, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines не предполагает вводить с 1 августа рейсы в Россию после того, как в Австрии в пятницу завершается действие запрета на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 отдельными странами. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС этот австрийский авиаперевозчик.

Как уточнили в австрийской компании, завершение запрета на прилет самолетов из отдельных стран предоставило возможность предложить полеты по дополнительным направлениям с 31 июля и 1 августа 2020 года. "Начиная с сегодняшнего дня, 31 июля, будут предложены рейсы в Бухарест, Чикаго, Приштину и Сараево. С 1 августа отечественная компания снова будет летать в Белград, Каир, Киев, Лондон, Подгорицу, Сибиу, Скопье, Софию, Стокгольм, Тирану и Варну", - сообщается в заявлении Austrian Airlines в ответ на просьбу ТАСС уточнить, намерен ли авиаперевозчик летать в Россию с 1 августа.

В администрации венского аэропорта Швехат сообщили, что "вылеты из аэропорта продолжат обслуживаться только в третьем терминале". "Пассажиры в аэропорту могут сдать ПЦР-тест. Он стоит €190", - отметили в этой воздушной гавани. Кроме того, в аэропорту добавили, что не имеют планов вносить в расписание регулярных рейсов Россию с 1 августа.

В Австрии в пятницу завершается действие указа Минздрава о запрете на прилет пассажирских самолетов из Великобритании, КНР, Ирана, Португалии, Швеции, России, Украины, Белоруссии, Египта, Сербии, непризнанного Косова, Черногории, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Румынии, Болгарии, Молдавии. На смену этого запрета приходит указ Минздрава об ужесточении правил въезда для приезжих из 32 регионов мира с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, среди которых оказалась Российская Федерация.

Приезжим с 1 августа понадобится предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус и отправиться в карантин на 10 дней. Граждане третьих стран без вида на жительство в Австрии или визы D не смогут напрямую въехать в эту страну из 32 регионов "красного списка". Исключение сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств, международных организаций. Ограничения не касаются государственных визитов. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений. Тест на коронавирус можно сдать при прилете в аэропорт Вены.