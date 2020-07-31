"Россети" открыли первую цифровую подстанцию в ЦФО

ВОРОНЕЖ, 31 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в эксплуатацию первую полностью цифровую подстанцию в Центральном федеральном округе. Объект "Спутник" стоимостью около 900 млн руб. построен в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия объекта.

Подстанция "Спутник" - один из самых современных энергообъектов в России. Его установленная мощность - 80 МВА. На новом центре питания внедрены цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием, предусмотрены современные программные комплексы на микропроцессорной элементной базе с применением международных стандартов.

Ввод подстанции "Спутник" в эксплуатацию позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей города Воронежа, а также обеспечит технологическое присоединение новых промышленных, бытовых и социально-значимых объектов, строящихся в Коминтерновском районе города. Подстанция, в том числе, будет снабжать самую крупную школу в России на 2 тыс. 860 детей, которая будет построена в Коминтерновском районе Воронежа, поликлинику на 1,1 тыс. человек, станцию скорой медпомощи, всего будет обеспечивать электричеством более 27 тыс. человек.

Участие в открытии цифровой подстанции принял губернатор Воронежской области Александр Гусев, генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский, первый заместитель генерального директора "Россетей" Андрей Муров и глава "Россети Центр" Игорь Маковский.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.