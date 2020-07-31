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Мантуров заверил, что отсрочки дифференциации промсубсидий автопрому не будет

Глава Минпромторга сообщил, что новая концепция уже работает

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вводить отсрочку дифференциации промышленных субсидий автопрому или пересматривать ее параметры не планируется, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Нет, решение принято и будет исполняться", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности переноса сроков или параметров.

По словам министра, новая концепция уже работает.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Ассоциация европейского бизнеса обратилась к российскому правительству с просьбой о поддержке автопроизводителей, предложив перенести внедрение дифференциации промсубсидий на 2021 год и пересмотреть ее параметры в новых экономических условиях. Также ассоциация предложила заморозить ставки по утильсбору до 2023 года.

Согласно новой концепции дифференциации промышленных субсидий, автопроизводители гарантированно получат в 2020 году лишь 50% компенсации утилизационного сбора, остальные выплаты будут зависеть от количества баллов, получаемых за уровень локализации производства. При этом для получения субсидии наличие специнвестконтракта - обязательное условие.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник, 3 августа, в 08:00.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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