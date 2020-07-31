В Петербурге заложили теплоход для Енисея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирское судно проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский", которое будет использоваться для судоходства по Енисею, заложено в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Мы закладываем наше отечественное пассажирское судно. Это судно будет обеспечивать доставку жителей и гостей в Красноярский край в самые отдаленные районы. На этом судне будет размещен быстроходный катер, который будет доставлять пассажиров в те места, где нет причалов", - сказал на церемонии закладки губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Андрей Дубенский" - головное судно проекта А45-90.2. Верфь по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией должна построить два пассажирских судна класса "река-море". Второе судно будет называться "Виктор Астафьев". Такие теплоходы предназначены для перевозки 245 пассажиров на расстояние до 5 тыс. км. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск.

"Для нас очень важно пассажирское сообщение по Енисею. Это суровая, могучая, одна из самых многоводных рек нашей планеты, и, безусловно, пассажирский флот там нуждается в модернизации. Эти теплоходы, [которые будут построены для Енисея], обладают уникальными характеристиками с точки зрения продолжительности дистанции, автономности плавания. Они обладают способностью подходить к необустроенным берегам и работать в очень сложных климатических условиях с экстремальными перепадами температур", - сказал журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работавший на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. В сентябре 2019-го на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький", который в конце июля текущего года начал выполнять туристические рейсы.

Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.