Виноделы Дербента увеличат площадь виноградников на 500 га в 2021-2022 годы

ДЕРБЕНТ, 31 июля. /ТАСС/. Более 500 га новых виноградников планируют посадить в Дагестане в рамках инвестиционного проекта в 2021-2022 годы, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.

"Инвестиционный проект по АО "Дербентская винодельческая компания". В 2021-2022 годы предусматривается посадить более 500 га новых виноградников и объем инвестиции предусматривается более 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, по состоянию на 1 января 2020 года лицензии на производство алкогольной продукции в республике имеют 15 предприятий, в том числе по видам деятельности: на производство коньяка - 8 предприятий, на производство вина виноградного - 12 предприятий, на производство шампанского - 3 предприятия, на производство водки - 2 предприятия.

Гусейнов также рассказал, что за последние годы перерабатывающими предприятиями было инвестировано на развитие отрасли виноградарства и виноделия более 6 млрд рублей.

Общая площадь виноградников по Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,2 тыс. га. Площадь орошаемых виноградных насаждений в сельхозорганизациях, КФХ и ИП по состоянию без учета населения составляет 15 тыс. га, условно-орошаемых - 3,2 тыс. га, на богаре - 1,5 тыс. га. Площадь виноградников находящиеся под капельным орошением составляет 2862,4 га. Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий республики за период 2014-2019 годы увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор на 55 тыс. тонн, при этом урожайность винограда увеличилась в 2,3 раза.