Wizz Air с 19 августа возобновляет авиасообщение между Петербургом и Лондоном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Первый иностранный лоукостер - венгерская Wizz Air - с 19 августа планирует возобновить регулярные авиарейсы между петербургским аэропортом Пулково и лондонским авиаузлом Лутон с частотой курсирования до четырех раз в неделю. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air UK с 19 августа 2020 года планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Лондоном. Перелеты из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года Wizz Air обслужила более 29 тыс. пассажиров на рейсах между Санкт-Петербургом и Лондоном. Авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Пулково в столицу Великобритании 1 октября 2019 года.

Wizz Air - крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот авиакомпании состоит из 124 самолетов Airbus A320 и A321. Рейсы компании обслуживаются в 154 аэропортах ряда стран. Как сообщал гендиректор перевозчика, в сентябре Пулково станет базовым аэропортом для авиакомпании.