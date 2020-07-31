Европейский суд примет решение по апелляции Nord Stream 2 в течение 12 месяцев

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG в настоящее время ожидает ответных доводов суда ЕС на свою апелляцию на решение по применению норм Газовой директивы. Окончательное решение суда по апелляции будет в течение 12 месяцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В качестве следующего шага ЕС предоставит ответные доводы на апелляцию. Европейский суд примет решение в течение последующих 12 месяцев. Это решение будет ограничено вопросом о допустимости иска к рассмотрению", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

25 июля 2019 года Nord Stream 2 AG представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Компания утверждала, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. 20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу.

Как сообщила Nord Stream 2 AG, компания не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд.

Согласно поправкам, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований "Северный поток", отказав в этом "Северному потоку - 2". Регулятор считает, что газопровод не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ. Данное решение Nord Stream 2 AG обжаловала 15 июня.