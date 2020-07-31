РЖД восстановили около 180 ранее отмененных на фоне пандемии поездов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирские перевозки по железной дороге начали быстро восстанавливаться с постепенным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, и на данный момент РЖД восстановили около 180 ранее отмененных поездов. Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал глава холдинга Олег Белозеров.

"На сегодняшний момент выход из режима [ограничений] идет очень быстро. Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию - порядка 50%. Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов, все наши "птицы" возвращены - "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки", растет занятость подвижного состава", - отметил глава РЖД.

Погрузка

Грузовые перевозки РЖД на фоне пандемии испытали не такой большой спад, как ожидалось, в последние недели идет постепенное восстановление погрузки, рассказал глава холдинга.

"По грузовым перевозкам у нас небольшой спад. Не такой, как мы изначально видели: мы рассматривали вариант падения вплоть до 15%, погрузка снизилась всего на 5,2%. А последние несколько недель видим прирост. Экономика быстро восстанавливается. По некоторым направлениям, как я уже говорил, это прежде всего контейнерное направление, в целом прирост 15%, а по транзитному направлению - более 20% прироста", - сказал глава РЖД.

Инвестпрограмма

РЖД в первом полугодии 2020 года освоили 243 млрд рублей и планируют полностью реализовать инвестиционную программу, которая утверждена в размере 642 млрд рублей, сообщил Белозеров.

"В первом полугодии мы освоили 243 млрд рублей - это и закупка подвижного состава, и инфраструктура. По итогам года все намеченное мы планируем выполнить", - подчеркнул глава РЖД.

Белозеров напомнил, что компания уже осуществила первый выпуск "вечных" облигаций на 30 млрд рублей из запланированных 370 млрд рублей, получив при этом вдвое больше заявок. Последующие транши планируется выпускать поэтапно, а программу выполнить полностью в размере, утвержденном кабмином.

Как ранее сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Владимир Токарев, около 350 млрд рублей, полученных от размещения облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов РЖД, еще 20 млрд рублей - на инвестпрограмму дочерней Федеральной пассажирской компании.

ЦБ зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД объемом до 370 млрд рублей в начале июня.