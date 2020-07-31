Аналитики считают, что китайский агрегатор DiDi может занять 10% рынка онлайн-такси в РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Китайская компания DiDi, которая выходит на российский рынок онлайн-заказа такси, может занять долю в 5-10%, считают опрошенные ТАСС аналитики. Однако для этого компании придется первое время вести себя очень агрессивно на рынке.

В июле DiDi объявила о планах выхода на российский рынок, начав сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани. Как сообщали РБК источники на рынке такси, запуск сервиса планируется в ближайшие недели, а в сентябре - декабре DiDi может запустить сервис в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, очевидно, что DiDi - сильная в технологическом плане компания, готовая работать в убыток на начальном этапе, как любой другой новый игрок рынка. "Если они будут действовать очень агрессивно и будут тратить очень много денег, то с учетом выхода в ключевых городах их доля будет от нескольких процентов до 10%", - полагает он.

С учетом роста другого игрока - "Ситимобила", говорит со своей стороны старший аналитик Газпромбанка Анна Куприянова, доля DiDi на рынке, действительно, может составить 5-10%. Занять более весомую долю, учитывая насыщенность рынка, компании пока будет проблематично, считает она.

С такой оценкой соглашается и аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. По его словам, на первых порах претендовать на большую долю компания вряд ли сможет из-за того, что рынок, по сути, уже занят другими игроками. Сместить их можно, только предложив революционную технологию, которая увеличит доходы таксистов и удобство пассажиров. "Но такая технология пока неизвестна", - сетует аналитик.

Борьба за рынок

Аналитики сходятся во мнении, что единственным проверенным методом борьбы за рынок для DiDi может стать демпинг с упором на сегмент бюджетного такси. "Им надо будет платить компенсации водителям, пока не наберется нужный масштаб, плюс им надо переманивать, завлекать пассажиров, предложив им привлекательные условия, включая скидки и промоакции", - перечисляет Беспалов из "ВТБ Капитала".

Таким образом, продолжает он, основная конкуренция придется на бюджетный сегмент, потому что в более высоких сегментах более лояльная аудитория. "Проще наращивать долю на рынке среди тех пользователей, кто очень чувствителен к цене. В бюджетном сегменте давление будет на всех игроков", - считает Беспалов.

DiDi сделала правильный выбор, начав не с Москвы и Санкт-Петербурга, а с Казани, рассуждает основатель сервиса "Сравни такси" Андрей Азаров. При этом, считает эксперт, основной удар конкуренции придется на "Яндекс.Такси" как крупнейшего игрока рынка, поскольку с ростом доли на рынке компании все сложнее и дороже будет отвечать на скидки клиентам и доплаты водителям.

"В перспективе одного года DiDi может занять до 20% в тех рынках, на которых будет работать, и получит ее, в первую очередь, за счет игроков, которые не будут агрессивно отвечать. Так "Ситимобил" получил долю и "Яндекс.Такси", и Gett, которые не отвечали на рост", - полагает Азаров.

Приход другого крупного игрока на российский рынок такси - американской компании Uber - это пример неправильно выбранной стратегии, которая закончилась для агрегатора поглощением от конкурента - "Яндекс.Такси". "Выход китайской компании может закончиться по тому же сценарию, что и в случае с Uber - созданием СП с кем-нибудь из конкурентов "Яндекс.Такси". Альтернативно китайская компания может повысить долю, приобретая кого-нибудь из менее крупных игроков, которые в период изоляции понесли большие потери и будут готовы продаться недорого", - предположил со своей стороны Делицын из "Финама".

Игроки рынка

В целом основные игроки рынка считают приход DiDi показателем зрелости российского сегмента онлайн-такси и видят в этом драйвер для его развития и конкуренции. Так, в "Ситимобиле" уверены, что приход в Россию международного игрока потребует от компании еще более тщательно работать над улучшением сервиса. "В конечном счете, это хорошо для всех - пассажиров, водителей и таксопарков", - полагают там.

По словам CFO "Яндекс.Такси" Евгения Сендерова, DiDi - сильный игрок с доступом к капиталу и хорошими технологиями, и его приход в Россию усилит конкуренцию как с точки зрения привлечения пользователей, так и удержания водителей. При этом приход DiDi в первую очередь скажется на рыночных позициях более мелких игроков рынка, уверен Сендеров.

В "Везет" также видят в приходе DiDI сигнал достижения огромного потенциала рынка такси в России. "Выход на новые рынки подразумевает большие бюджеты: приоритеты DiDi будут сосредоточены на том, чтобы "откусить" свою долю. Этот процесс может изменить баланс условий как в конкретном городе, так и на рынке в целом", - допускают в компании.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский обратил внимание на то, что китайские компании известны своей агрессивной ценовой политикой не только в области такси, но и в других отраслях, поэтому в среднесрочной перспективе выход DiDi обострит конкуренцию в массовых сегментах. "Для Gett выход на рынок DiDi - потенциальная возможность расширить список партнеров в перевозках эконом-класса", - добавил он.

В самой же DiDi Russia рассказали ТАСС, что компания стремится к долгосрочному развитию в России, а в рамках первого этапа надеется взаимодействовать с партнерами в Казани, чтобы заложить качественную основу и получить обратную связь от водителей и пользователей. Таким образом, компания планирует в будущем шаг за шагом расширять свой бизнес в России. "DiDi надеется предложить российским пользователям безопасные, выгодные и надежные услуги по пассажирским перевозкам", - заключили в компании.