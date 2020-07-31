Путин подписал закон о развитии магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, к объектам такой инфраструктуры относятся автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, морские и речные порты, искусственные земельные участки, аэродромы, транспортно-пересадочные узлы, инженерная инфраструктура, линии связи.

"Отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации" по их планировке, говорится в тексте закона. При этом документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с властями субъекта РФ, на территории которого происходит строительство.

Если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения, за исключением государственных природных заказников, природных парков, памятников природы, ботанических садов и дендрологических парков, относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, то она подлежит согласованию с уполномоченным органом власти субъекта РФ и местного самоуправления.

Поправки также внесены в закон об экологической экспертизе. В первую очередь из числа объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня исключается проектная документация объектов, которые строятся или реконструируются в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. При этом до 31 декабря 2024 года оценка соответствия проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, предназначенных для модернизации магистральной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, осуществляется одновременно с госэкспертизой проекта в рамках Градостроительного кодекса РФ. В этом случае проведение федеральной государственной экологической экспертизы проектной документации объектов не требуется.