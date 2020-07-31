Банк России изменит методику определения системно значимых банков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций. Новый подход обеспечит более корректный учет международной активности банков, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России уточнит методику формирования перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Обновленный подход обеспечит более корректный учет международной активности банков", - указано в сообщении.

Сейчас данный критерий учитывается отдельно и не в полной мере отражает произошедшие за последние несколько лет изменения в международной активности банков. В дальнейшем он будет включен в обобщающий показатель системной значимости кредитных организаций.

Вместе с этим, ЦБ перераспределит значения других показателей, таких как размер банка, взаимосвязанность с другими финансовыми организациями и объем вкладов физических лиц, которые входят в расчет обобщающего результата.

В ЦБ полагают, что все действующие системно значимые банки после изменения методики останутся в соответствующем перечне.