МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полеты "Аэрофлота" в Стамбул и Лондон будут осуществляться по сокращенной программе, а частота выполнения этих рейсов может меняться. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

При этом перевозчик обещает вернуть стоимость авиабилетов всем пассажирам, которые приобрели их после 1 мая и чей полет не состоялся из-за отмены рейса.

"В связи с поэтапным возобновлением регулярного воздушного сообщения "Аэрофлот" начинает выполнять рейсы по ряду направлений. С 1 августа мы начинаем летать в Лондон и Стамбул, с 10 августа - в Анталью. Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полеты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться", - сказала она.

При этом причины, по которым количество рейсов может быть сокращено, Спивакова не назвала.

"Если рейс был отменен - мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления. Можно забронировать билет по тому же маршруту на рейс, который состоится. В этом случае вылететь нужно в течение 10 дней от первоначальной даты. Также есть возможность переоформить билет на другое направление. Для этого необходимо оплатить лишь разницу в стоимости. Ну, и кроме того - от перелета можно отказаться, билеты на отмененные рейсы подлежат возврату. Пассажирам, которые приобретали билеты после 1 мая, но перелет не состоялся из-за отмены рейса, мы осуществляем возврат в денежной форме", - пояснила Спивакова.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что некоторые авиакомпании начали менять заявленное ранее расписание и отменять рейсы в первых числах августа. При этом, как пишет издание, "Аэрофлот" отменяет некоторые рейсы в Стамбул из-за "отсутствия разрешения на международные полеты". В итоге многие пассажиры, которые планировали лететь из регионов за рубеж c пересадкой в Москве, не могут вернуть средства за внутрироссийский сегмент полета.

Накануне председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов акцентировал внимание руководителя Росавиации Александра Нерадько на том, что "Аэрофлот" ведет продажу авиабилетов в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение. Зотов в письме Нерадько также попросил Росавиации запретить продажи авиабилетов по таким направлениям.

1 августа РФ возобновит международное регулярное и чартерное авиасообщение. На первом этапе рейсы будут открыты в Турцию, Великобританию и Танзанию.