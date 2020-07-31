Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для этой отрасли устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%. При этом ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль будет предоставлено организациям, которые работают в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий не будут учитываться доходы от предоставления прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Для них также установят налоговую ставку по налогу на прибыль организаций для зачисления в федеральный бюджет на уровне 3%, ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, тоже обнуляется. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Обязательными условиями для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее семи человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Закон предусматривает, что физическое лицо, фактически находящееся в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым резидентом РФ в налоговом периоде 2020 года в случае представления им в налоговый орган по месту своего жительства или по месту пребывания заявления в произвольной форме. Оно должно обязательно содержать идентификационный номер налогоплательщика - физического лица. Заявление должно быть представлено в налоговый орган в установленный срок для представления налоговой декларации по НДФЛ за налоговый период 2020 года.