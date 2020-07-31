МЭР предложило создать реестр НКО для налогового стимулирования благотворительности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило сформировать реестр некоммерческих организаций (НКО) для повышения эффективности мер господдержки и налогового стимулирования пожертвований в адрес НКО. Соответсвующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Сформировать реестр некоммерческих организаций, в целях повышения эффективности мер их государственной поддержки и налогового стимулирования юридических лиц", - говорится в проекте постановления.

Предлагается определить Минэкономразвития уполномоченным органом по формированию и ведению реестра.

Согласно пояснительной записке, юрлица, передавшие на безвозмездной основе НКО из официального реестра имущество, в том числе денежные средства, могут включить его в состав внереализационных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Такие организации должны будут предоставлять ежегодно отчет в Минюст и проходить аудит в случае, если это требуется в соответствии с законодательством.

В соответствии с проектом постановления в реестр могут войти социально ориентированные некоммерческие организации, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ, субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов власти, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных и образовательных услуг, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, а также централизованные религиозные организации.

"Реестр формируется на постоянной основе и периодически должен будет дополняться новыми некоммерческими организациями, а организации, не соответствующие установленным требованиям, и из него должны быть исключены. В реестр войдет значительный объем сведений о более чем 40 тыс. некоммерческих организациях", - отмечают авторы инициативы.

Отмечается, что реестр будет размещен на официальном портале Минэкономразвития.