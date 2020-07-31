Путин подписал закон о доступе Роскосмоса к системе расчетов по гособоронзаказу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает Роскосмосу доступ к данным в единой информационной системе государственного оборонного заказа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечают разработчики инициативы, в настоящее время госкорпорация имеет доступ к такой информации только как государственный заказчик в части заключенных им госконтрактов. Закон включает Роскосмос в перечень лиц, имеющих доступ к ней "как уполномоченный орган управления в области исследования, освоения и использования космического пространства, наделенный полномочиями осуществлять от имени РФ государственное управление и руководство космической деятельностью".

В сопроводительных документах к закону говорится, что он направлен на обеспечение контроля со стороны Роскосмоса за расходованием бюджетных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа, а также прозрачности совершаемых головными исполнителями - организациями ракетно- космической промышленности - операций с такими денежными средствами.