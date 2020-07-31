Минвостокразвития предлагает передать 100% квот на вылов краба на инвестиционные цели

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает увеличить долю квот на рыбу, предоставляемых на инвестиционные цели, с 20% до 50%, на краба - с 50% до 100%. Об этом говорится в перечне мер по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики, который есть в распоряжении ТАСС.

"Увеличить представляемую на инвестиционные цели долю общего допустимого улова крабов с 50% до 100%, а водных биологических ресурсов - с 20% до 50%. Доходы федерального бюджета от продажи соответствующих квот направить в том числе на цели развития Дальнего Востока и Арктики", - отмечается в документе.

Министерство также предлагает установить приоритетное распределение квот на вылов водных биологических ресурсов, предоставляемых не на инвестиционные цели, лицам, осуществляющим глубокую переработку таких ресурсов.

В октябре 2019 года состоялись крабовые аукционы по распределению 50% квот на добычу ценного водного биоресурса. Выручка государства от продажи долей квот на Дальнем Востоке составила свыше 99,5 млрд рублей, на Северном бассейне - 42,8 млрд рублей. Кроме того, предприятия подписали контракты на строительство 15 судов-краболовов на дальневосточных верфях на сумму 22,2 млрд рублей.

Мнение отрасли

Как отметил в беседе с ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, крабодобычтики для участия в аукционах и выполнения инвестобязательств взяли кредиты под залог финансовых потоков от оставшейся доли крабов. "Если сейчас у них заберут вторую половину, обслуживать кредиты будет нечем", - подчеркнул он. По его мнению, преждевременно увеличивать долю инвестквот до 50% до тех пор, пока не будут построены корабли в рамках уже предоставленных 20% квот.

"В рамках распределения 20% квот будет построено 43 судна, если объем инвесквот будет увеличен до 50%, портфель заказов рыбаков увеличится до 80 судов к 2035 году. Построить такое количество судов наши верфи просто не смогут, так как не имеют достаточного количества производственных мощностей и трудовых ресурсов. Кроме того, имеются затруднения с поставками импортных комплектующих, вызванные экономическими санкциями и ограничениями по перемещению грузов и трудовых ресурсов через границу", - считает Зверев.

Он напомнил, что на данный момент по всем строящимся на российских верфях в рамках программы инвестквот рыболовецким судам отставание от графиков составляет от года до двух. Источником покрытия расходов на строительство этих 43 судов является действующие квоты предприятий, которые предлагается урезать еще на 30%. Это приведет к затруднениям финансирования уже строящихся контрактов на строительство судов в рамках инвестквот, считает глава ВАРПЭ.

"Кредитная нагрузка предприятий остается высокой и на сегодняшний достигла отметки в 250 млрд рублей. Очередное перераспределение квот привет не к ускорению экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, а к дефолту предприятий отрасли, а следовательно снижению налоговых поступлений в бюджет региона, остановке инвестиционных проектов, сокращению числа занятых в отрасли и ухудшению социального климата региона", - резюмировал Зверев.