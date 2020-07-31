ExxonMobil понесла квартальные убытки на $1,1 млрд из-за снижения цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation, входящая в число крупнейших в мире, во втором квартале текущего года понесла убытки в размере почти $1,1 млрд из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу корпоративная отчетность компании.

По итогам трехмесячного периода чистые убытки ExxonMobil составили $1,08 млрд, а ее выручка - $32,61 млрд. В течение такого же периода в прошлом году компания зафиксировала прибыль в размере $3,13 млрд, а выручку - $69,09 млрд.

Убытки ExxonMobil по итогам всего первого полугодия оцениваются в $1,69 млрд. По итогам первых шести месяцев 2019 года компания получила прибыль в размере $5,48 млрд.

Агентство Bloomberg отмечает, что потери ExxonMobil во втором квартале являются крупнейшими в ее новейшей истории. Как отметил глава компании Даррен Вудс, "пандемия и избыток предложения оказали значительное влияние на финансовые показатели". По словам Вудса, в ExxonMobil "приняли решительные меры", касающиеся снижения расходов и повышения эффективности работы.

За отчетный период компания потратила на приобретение новых активов и модернизацию имеющихся $5,33 млрд. Во втором квартале 2019 года эти расходы достигали почти $8,08 млрд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,49 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 152 тыс. человек.