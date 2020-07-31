На Дальнем Востоке планируют создать национальную круизную компанию для развития туризма

ТАСС, 31 июля. Минвостокразвития предлагает создать национальную круизную компанию с парком судов международного класса для развития внутреннего и въездного туризма на Дальнем Востоке, предусмотрев эту инициативу в общенациональном плане восстановления экономики. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Создать национальную круизную компанию с парком судов международного класса, построенных на верфях ДФО, для обеспечения роста регулярного внутреннего и международного круизного туризма на Дальнем Востоке", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал создать нормативную базу для развития круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктике.

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.