США оставили в силе антидемпинговые пошлины на трубы для нефтепрома с Украины

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти США приняли решение оставить в силе антидемпинговые пошлины на поставки труб, применяемых в нефтяной промышленности, с Украины, а также из Индии, Турции, Вьетнама и Республики Корея. Соответствующее уведомление разместила в пятницу Комиссия США по международной торговле (КМТ) в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как отмечается в документе, комиссия пришла к выводу о том, что "отмена [прежних] распоряжений о введении компенсационных таможенных пошлин на трубы для нефтяной промышленности из Индии и Турции, а также распоряжений о введении антидемпинговых пошлин на трубы для нефтяной промышленности из Индии, [Южной] Кореи, Турции, Вьетнама и с Украины, скорее всего, привела бы к продолжению <...> нанесения существенного ущерба индустрии в Соединенных Штатах в обозримом будущем".

Извещение, датированное 29 июля, подписано секретарем КМТ Лайзой Бартон. КМТ является независимым квазисудебным органом федерального правительства США, наделенным широкими полномочиями по проведению расследований, касающихся вопросов внешней торговли.