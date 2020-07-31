{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США оставили в силе антидемпинговые пошлины на трубы для нефтепрома с Украины

Комиссия США по международной торговле пришла к выводу, что отмена прежних распоряжений могла привести к продолжению "нанесения существенного ущерба индустрии в Соединенных Штатах в обозримом будущем"

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти США приняли решение оставить в силе антидемпинговые пошлины на поставки труб, применяемых в нефтяной промышленности, с Украины, а также из Индии, Турции, Вьетнама и Республики Корея. Соответствующее уведомление разместила в пятницу Комиссия США по международной торговле (КМТ) в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как отмечается в документе, комиссия пришла к выводу о том, что "отмена [прежних] распоряжений о введении компенсационных таможенных пошлин на трубы для нефтяной промышленности из Индии и Турции, а также распоряжений о введении антидемпинговых пошлин на трубы для нефтяной промышленности из Индии, [Южной] Кореи, Турции, Вьетнама и с Украины, скорее всего, привела бы к продолжению <...> нанесения существенного ущерба индустрии в Соединенных Штатах в обозримом будущем".

Извещение, датированное 29 июля, подписано секретарем КМТ Лайзой Бартон. КМТ является независимым квазисудебным органом федерального правительства США, наделенным широкими полномочиями по проведению расследований, касающихся вопросов внешней торговли.

Теги
УкраинаСШАИндияТурцияРеспублика КореяВьетнам
Минвостокразвития предлагает расширить налоговые льготы для высокотехнологичных проектов
Ведомство также представило меры по улучшению условий для инвесторов в территориях опережающего развития
Читать полностью