АСВ назвало суммы выплат вкладчикам "Народного банка" и "Невастройинвеста"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам петербургского банка "Невастройинвест", у которого Банк России отозвал лицензию 24 июля, составят 340 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Согласно реестру обязательств ООО КБ "Невастройинвест", за выплатой страхового возмещения на сумму 340 млн рублей могут обратиться порядка 500 вкладчиков, в том числе 110 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, на сумму 26,2 млн рублей", - говорится в сообщении агентства. Выплаты возмещения начнутся 3 августа через банк-агент, которым назначен Россельхозбанк.

Выплаты вкладчикам московского "Народного банка" составят 17,1 млн рублей.

"Согласно реестру обязательств АО "Народный банк", за выплатой страхового возмещения на сумму 17,1 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков, в том числе 50 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 8,3 млн рублей", - говорится в сообщении агентства. Выплаты возмещения начнутся 3 августа через банк-агент, которым был назначен Сбербанк.

ЦБ отозвал лицензию у банков "Народный банк" и "Невастройинвест" 24 июля. По данным регулятора, кредитная организация "Народный банк" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций. "Народный банк" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.

По данным ЦБ, "Невастройинвест" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не обеспечивал достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Невастройинвест" проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам. При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

На 1 июля 2020 года кредитная организация "Народный банк" занимала 289-е место в банковской системе РФ, а "Невастройинвест" - 349-е место в банковской системе РФ.