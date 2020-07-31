Fiat Chrysler отчитался об убытках в размере $1,1 млрд во втором квартале

ТАСС, 31 июля. Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о меньших, чем ожидалось, убытках во втором квартале текущего года, составивших €928 млн ($1,1 млрд). Об этом свидетельствует распространенный в пятницу отчет FCA.

По словам генерального директора автогиганта Майка Мэнли, этому способствовали "решительные действия и необычайный вклад трудового коллектива, которые позволили снизить потери в кризисной ситуации вследствие пандемии коронавируса".

Согласно предварительной оценке экспертов, потери автогиганта должны были составить €1,97 млрд ($2,3 млрд) до вычета налогов.

В то же время потребности в финансировании (для выплат по кредитам и по процентам инвесторов) компании во втором квартале достигли €4,9 млрд ($5,7 млрд), говорится в отчете.

Важным в этом отношении, по данным экспертов, стало достижение в июне FCA договоренности с правительством Италии по условиям получения кредита в размере €6,3 млрд ($7,4 млрд) - крупнейшего займа автопроизводителям с начала пандемии коронавируса. Одним из основных условий его выдачи стало обязательство со стороны концерна не сокращать рабочие места на Апеннинах.

В декабре прошлого года Fiat Chrysler Automobiles и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. Предполагалось, что его реализация займет около 12-15 месяцев. Как заявил недавно президент Groupe PSA Карлос Таварес, компании завершат процесс объединения в зависимости от того, в каком финансовом положении они окажутся в конце года.