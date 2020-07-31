ТГК-1 приступила к реконструкции крупнейшей ТЭЦ на юго-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном федеральном округе "Территориальная генерирующая компания №1" (ТГК-1) приступила к реконструкции Автовской ТЭЦ - крупнейшего энергоисточника юго-западной части Санкт-Петербурга. Основную часть работ планируется завершить к 2025 году, сообщила в пятницу пресс-служба ТГК №1.

"Начатая реконструкция Автовской ТЭЦ позволит увеличить электрическую и тепловую мощность паровых турбин второй очереди и повысить надежность энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Организация пока не раскрывает объем инвестиций в техническое обновление ТЭЦ. Работы на станции пройдут в три этапа, следует из сообщения пресс-службы. Первые два этапа, реализация которых уже началась, предполагают техническое перевооружение двух турбоагрегатов Т-100 и Т-97 с увеличением электрической мощности до 120 МВт и до 116,4 МВт соответственно, реконструкцию открытых распределительных устройств 35 кВ и 110 кВ, а также строительство оборотной системы технического водоснабжения, что значительно повысит экологичность электростанции.

Третий этап работ предусматривает реконструкцию общестанционных систем. Это необходимо, в частности, для теплоснабжения потребителей по "закрытой" схеме, в которой вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосистемы для обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от окружающей среды.

Автовская ТЭЦ ПАО "ТГК-1" действует с 1956 года и обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. В зоне теплоснабжения станции проживают более миллиона человек.

ПАО "ТГК-1" (51,79% акций компании принадлежат ООО "Газпром энергохолдинг", 29,45% акций - Fortum Power and Heat Oy) объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Из них 19 расположены за Полярным кругом. Совокупная установленная электрическая мощность составляет 6,92 ГВт, тепловая - 13,49 тыс. Гкал/час.