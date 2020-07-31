Минвостокразвития предлагает разрешить онлайн-регистрацию компаний в день обращения

ТАСС, 31 июля. Минвостокразвития предлагает разрешить регистрировать компании в режиме онлайн в день подачи заявления, предусмотрев эту инициативу в общенациональном плане восстановления экономики. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Разрешить онлайн-регистрацию компаний в день подачи соответствующего заявления, в том числе по доверенности", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Отмечается, что подобный опыт уже реализован для регистрации компаний в Новой Зеландии и Грузии.

Сейчас регистрация юридического лица в России осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что необходимо подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.