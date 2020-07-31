Путин подписал закон, отменяющий запрет на рекламу вина из стран ЕАЭС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Проект этого закона был разработан для приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. Документ исключает запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного в России и на территории государств ЕАЭС, то есть в Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Сейчас в СМИ допускается реклама вина и игристого вина (шампанского), которые произведены в РФ из выращенного на ее территории винограда, а реклама вина и шампанского, произведенного в государствах - членах ЕАЭС, в СМИ не разрешена. При этом документами союза установлено, что каждое государство - член ЕАЭС предоставляет поставщикам и получателям услуг другого члена ЕАЭС не менее благоприятные условия, чем собственным.

Кроме того, законом закреплена обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств - членов ЕАЭС.