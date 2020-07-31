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"Победа" начнет полеты в турецкий город Даламан со 2 сентября

Продажи на рейс уже открыты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" начнет полеты в турецкий город Даламан из Москвы со 2 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании. Ранее, еще до приостановки международных полетов из России, компания рейсы в Даламан не выполняла. Полеты в Даламан из России будут разрешены с 10 августа.

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"Победа открыла продажи на рейс Москва - Даламан. Полеты будут выполняться три раза в неделю со 2 сентября", - сообщил лоукостер.

Россия с 1 августа снимет ограничение на международные полеты, вылететь из России с 1 августа можно будет в Занзибар (Танзания), Лондон (Великобритания), в Анкару и Стамбул (Турция), с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан (курортные города Турции).

"Победа" планирует выполнять полеты в Стамбул, и в два аэропорта Антальи.

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