Минвостокразвития предлагает расширить налоговые льготы для высокотехнологичных проектов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает установить на территории всего Дальневосточного федерального округа (ДФО) льготный налоговый режим для компаний, которые реализуют высокотехнологичные проекты. Инициативу предлагается включить в общенациональный план восстановления экономики, следует из письма, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Сейчас на Дальнем Востоке уже работают специальные режимы территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток для инвесторов, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Однако Минвостокразвития предлагает, чтобы для высокотехнологичных проектов налоговые льготы работали и за их пределами.

"Предоставить компаниям, реализующим высокотехнологичные проекты на территории ДФО, льготный налоговый режим аналогичный режиму для резидентов ТОР (территорий опережающего развития - прим. ТАСС)", - говорится в перечне предложений по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Министерство также представило меры по улучшению условий для инвесторов в территориях опережающего развития. Предлагается сократить сроки включения новых инвестиционных площадок в границы ТОР, установить льготную ставку налога на прибыль на весь срок реализации инвестпроекта в качестве альтернативного варианта налогообложения.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что необходимо подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.