Учебный центр по бережливому производству появится на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Образовательный центр "Фабрика процессов" по обучению методам бережливого производства путем имитации реальных производственных процессов откроют на Ставрополье по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом в пятницу сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Раньше наших бизнесменов консультировали привлекаемые эксперты и наставники. Но скоро откроется ставропольская "Фабрика процессов" - учебная площадка, где можно будет быстро приобрести практические навыки использования технологий бережливого производства. На днях она успешно прошла аттестацию", - сообщил Владимиров в Instagram.

По его словам, первыми практикантами на "Фабрике процессов" в тестовом режиме стали 28 сотрудников ставропольских предприятий-участников нацпроекта. Они решали реальную производственную задачу - сборку пульта управления регулятора давления газа.

"Все как на заводе, только в меньших масштабах. Получилось неплохо. Теперь, чтобы научиться работать по-новому не нужно будет ехать в другие регионы. А значит, процесс модернизации ставропольской экономики ускорится", - отметил глава региона.

По его словам, ставропольские предприятия все чаще используют инструменты бережливого производства: снижают затраты, наращивают производство и в целом повышают эффективность своей деятельности. Желаемому результату всегда предшествует этап обучения.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала.