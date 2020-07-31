В Минэкономразвития сообщили, что виды контроля бизнеса закрепят в электронном реестре

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Виды контроля бизнеса в рамках реализации "регуляторной гильотины" закрепят в специальном электронном реестре, его планируется создать к 2022 году, сообщили в пятницу в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу пакет законов о так называемой "регуляторной гильотине" - реформе контрольно-надзорной деятельности. Законы "Об обязательных требованиях в РФ" и "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" были разработаны Минэкономразвития РФ, работа над ними велась на протяжении пяти лет с привлечением представителей власти, депутатов, сенаторов, экспертов и предпринимателей.

"Закон о госконтроле, который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. <…> Виды контроля (надзора) в свою очередь будут закреплены в специальном электронном реестре, который будет запущен к 2022 году. Отсутствие вида контроля в реестре повлечет невозможность проведения контрольных мероприятий", - говорится в сообщении.

Одно из главных положений правового акта - создание полноценной системы анализа и учета рисков. В настоящее время риск-ориентированный подход применяется в 34 видах контроля. После вступления в силу закона о контроле он будет распространяться более чем на 200 видов федерального государственного контроля, уточнили в Минэкономразвития.

По видам контроля, где применяется плановый контроль, будут установлены критерии и категории риска, а плановые надзорные мероприятия будут проводиться с периодичностью, установленной для каждой из данных категорий. Например, для объектов высокого и значительного риска плановый контроль будет осуществляться не чаще одного раза в два года, а объекты, отнесенные к категории низкого риска, освобождаются от планового контроля. Также плановые контрольные мероприятия не будут проводиться по тем видам контроля, где критерии и категории риска не установлены. Утверждаемые индикаторы риска нарушения обязательных требований станут одним из оснований для проведения внепланового контроля.

"Чтобы ограничить количество проверок и сделать инструментарий контрольных органов более гибким, мы закрепили в законе новые виды контрольных мероприятий. Это, например, мониторинговая закупка или инспекционный визит, которые длятся не более одного дня и не столь трудозатратны для предпринимателей, как проверка", - пояснил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, слова которого приводит пресс-служба.

Профилактика и досудебное обжалование

Помимо этого, по данным министерства, законом расширяется линейка профилактических инструментов. К информированию, обобщению правоприменительной практики добавляются такие меры, как стимулирование добросовестности, профилактический визит, консультирование и многое другое. Также законом вводится институт независимой оценки соблюдения обязательных требований. Такая оценка может проводиться аккредитованными органами инспекции.

Еще одним новым институтом системы контроля станет механизм досудебного обжалования. Его особенности - процесс "без бумаги", а также сокращенные сроки рассмотрения и реагирования на жалобы. Единой точкой входа для подачи жалоб станет новый цифровой сервис Единого портала государственных и муниципальных услуг.

"В течение ближайшего года система досудебного обжалования будет внедряться в порядке эксперимента по видам контроля МЧС России, Ростехнадзора и Росздравнадзора. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития России внесло в правительство РФ", - сказали в пресс-службе.

"Закон о контроле - это программный документ и для контролеров, и для бизнеса. Однако система регулирования им не ограничивается. В ближайшие полгода Минэкономразвития России необходимо подготовить подзаконную базу и "закон-спутник", а органам контроля - положения о видах контроля. На эту работу отводится ближайший год", - рассказал Херсонцев.

Закон об обязательных требованиях

Закон об обязательных требованиях закрепляет на законодательном уровне механизм "регуляторной гильотины", ключевой предпосылкой к которой во многом стало большое количество устаревших, противоречивых норм, уточнили в Минэкономразвития. Механизм направлен на отмену актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу и проверяемых уполномоченными органами в рамках контрольных мероприятий, а также формирование новой системы актуальных требований.

Срок вступления в силу закона - 1 ноября 2020 года, срок реализации "регуляторной гильотины" - 1 января 2021 года, уточнили в министерстве.

"Для реализации поставленных целей законопроект устанавливает систему принципов, которым должны отвечать новые обязательные требования, а также порядок их установления и оценки применения", - добавили в пресс-службе.