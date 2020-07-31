Путин подписал закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступает в силу со дня официального опубликования за исключением положений, для которых установлен иной срок.

Закон делит частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных. В число квалифицированных инвесторов войдут коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы - не менее 700 млн рублей, по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

Также закон расширяет перечень финансовых инструментов и сделок, которые доступны для неквалифицированных инвесторов. Они смогут приобретать ценные бумаги (за исключением облигаций), включенные в котировальные списки биржи, а также облигации (исключая структурные), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного Банком России. Неквалифицированные инвесторы будут иметь право приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с правом государства - члена ЕАЭС, ЕС либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение во избежание двойного налогообложения. Среди доступных для неквалифицированных инвесторов инструментов - неограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги.

При этом неквалифицированный инвестор сможет совершать сделки с иными финансовыми инструментами, если он пройдет соответствующее тестирование. Проводить тестирование будут брокеры, форекс-дилеры и иные лица, указанные в федеральных законах.

"Закон направлен прежде всего на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока частных инвестиций в экономику и в целом на повышение благосостояния граждан посредством предоставления им возможности использовать надежные и понятные инвестиционные инструменты. При этом использование гражданами инструментов финансового рынка в первую очередь должно быть направлено на удовлетворение их потребностей, осуществляться с обеспечением надлежащего уровня защиты прав потребителей финансовых услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.