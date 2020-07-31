Трутнев сообщил, что пакет дополнительных мер по развитию ДФО пока находится в проработке

ТАСС, 31 июля. Комплекс дополнительных мер по развитию Дальнего Востока находится в стадии проработки, окончательные решения еще не приняты. Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее Минвостокразвития подготовило ряд мер по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики, предложив включить их в общенациональный план восстановления экономики.

"Задачу по ускоренному развитию Дальнего Востока, которую перед нами поставил президент РФ, никто не отменял. Учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с вводом ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытием границ, снижением цен на нефть и снижением бюджетной обеспеченности субъектов РФ, ведется работа над дополнительным комплексом мер развития Дальнего Востока. Сейчас пакет мер прорабатывается, обсуждается с главами дальневосточных регионов, деловым сообществом и экспертами", - сказал Трутнев.

Вице-премьер уточнил, что меры будут касаться различных отраслей экономики, в том числе и регулирования рыбохозяйственного комплекса как основополагающего для Дальнего Востока.

В ДФО работают специальные режимы для инвесторов, которые позволяют им получать налоговые льготы и другие преференции. При этом ранее Трутнев заявлял, что необходимо подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.