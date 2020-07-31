Эксперты не ждут падения российской валюты до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара не сможет преодолеть отметку в 80 рублей без совокупности таких критических факторов, как полномасштабная вторая волна пандемии COVID-19 и повторное закрытие мировых экономик, а также новых санкций против России, полагают опрошенные ТАСС эксперты. В свою очередь, укрепление евро до 90 рублей также не предвидится, добавили они.

Курс рубля демонстрирует ослабление по отношению к основным валютам восьмую сессию подряд. Так, с начала прошлой недели доллар к рублю вырос на 3,3%, до 74,26 рубля, евро - на 7%, до 87,79 рубля.

Тем не менее, ослабление российской валюты к доллару и евро выше 80 рублей и 90 рублей соответственно на сегодняшний день маловероятно и требует совокупности чрезвычайных факторов, отмечают эксперты. Но и укрепления рубля до докризисных показателей пока не предвидится. В свою очередь, помочь рублю удержать текущие позиции должны актуальные цены на нефть, добавил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Почему рубль дешевеет

Несмотря на то, что в данный момент аппетит к риску на глобальных рынках крайне слабый из-за ситуации с коронавирусом и его негативного влияния на экономическую активность в мире, рубль выглядит перепроданным по сравнению с другими валютами на развивающихся рынках, считают эксперты.

"По всей видимости, повышенное давление на российскую валюту в конце июля вызвано конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода. Пик дивидендных выплат можно считать уже пройденным, в начале августа данный фактор еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных в последние недели", - пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Укрепление евро происходит как по отношению к рублю, так и к доллару. Ключевым фактором в пользу укрепления европейской валюты сейчас является достигнутое ранее соглашение по бюджету и фонду по восстановлению экономики Евросоюза объемом €750 млрд, - пояснил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. - В то же время, укрепление евро может иметь краткосрочный характер, так как оказывает существенное давление на европейских экспортеров".

Ослабление рубля к мартовским пикам пока не грозит

По мнению экспертов, для такого существенного ослабления российской валюты - до 80 рублей к доллару и 90 рублей к евро, необходима совокупность чрезвычайного набора факторов.

"Рыночный оптимизм должен подвергнуться масштабной коррекции, на рынки должен вернуться общий risk-off (падение спроса на рискованные активы - прим. ТАСС), например, в случае новых "жестких" обострений в отношениях США и Китая", - пояснил Антон Покатович. Также геополитический фон по РФ должен испытать резкое ухудшение, в том числе из-за введения новых санкций в отношении российского долга, банковского сектора или нефтяной отрасли РФ, добавил он.

Подтолкнет бегство инвесторов из риска, а, следовательно, валюту к возвращению к мартовским пикам, и повторное введение глобальных ограничительных мер из-за пандемии. "Однако пока сценарий с повторным введением жестких ограничительных мер на глобальном уровне маловероятен, так как даже самые сильные и развитые экономики в мире вышли из карантинного периода с огромными потерями, что в том числе отразила и опубликованная на текущей неделе статистика по ВВП за II квартал целого ряда стран", - добавил начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем не менее, рассчитывать на укрепление рубля до уровней, предшествовавших пандемии, до конца года не целесообразно, так как восстановление импорта с открытием границ и периодическое бегство от риска на глобальных рынках из-за новых вспышек вируса будут держать рубль под давлением, добавил эксперт. То есть, возвращение, в частности, доллара к рублю в район 60-62 руб. в текущих условиях маловероятно, добавил и главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Для этого необходимо существенное улучшение внешней конъюнктуры, как в виде роста рынка энергоносителей, так и улучшения отношения инвесторов к рисковым активам, чего пока что также не ожидается в обозримом будущем.

Прогноз по рублю на конец года

На конец 2020 года, при достижении цен на нефть уровня в $55 за баррель в результате сделки ОПЕК+ 2.0 и глобальных стимулирующих мер объемом более $7 трлн, справедливым, базовым оценочным показателем курса доллара к рублю будет около 68 рублей (или на 3-5% выше или ниже данного значения), считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. В ближайший месяц в компании ожидают значения 66,5-72,2 рубля и 74,6-81 рубля за доллар США и евро соответственно.

В ПСБ и "БКС Премьер" прогноз курса российской валюты более консервативный. По оценкам ПСБ, американская валюта может стабилизироваться в диапазоне 70-75 рублей. "Вполне возможно, что она продолжит движение в рамках данного коридора до конца года с попытками закрепления над его верхней границы в ноябре - декабре", - считает Богдан Зварич. По прогнозам "БКС Премьер", в августе курс рубля будет формироваться в диапазоне 72-75 рублей и 82-87 рублей за доллар США за евро соответственно.