Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн российских пенсионеров. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве напомнили, что перерасчет касается получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы (то есть тех, кто работал в 2019 году).

"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия. Максимальная прибавка - 279 рублей [три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости 2020 года: 3 93 рубля]. Перерасчет страховых пенсий затрагивает 11,1 млн пенсионеров. Он проводится Пенсионным фондом беззаявительно", - сказали в ПФР.