Беглов: законодательные акты о работе малых баров в Петербурге требуют доработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает необходимой доработку нового городского закона о малых барах, ставших частью культурной среды Петербурга. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя начало работы группы при участии депутатов, представителей городской администрации и профессионального сообщества, которая будет регулировать ситуацию с заведениями, расположенными в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Беглов отметил, что закон не был доработан на этапе подготовки, но до его вступления в силу 1 января 2021 года есть время на то, чтобы скорректировать документ в интересах добросовестных предпринимателей и жителей.

"Я подписал закон после принятия его большинством депутатов нашего заксобрания, потому что он позволит навести порядок в жилых кварталах - там, где люди уже много лет мучаются из-за соседства с круглосуточными распивочными. Вместе с тем считаю этот закон непроработанным. Он ставит под угрозу существование малых баров, которые за последние годы стали элементом нашей городской культуры. Я благодарен петербуржцам, которые активно включились в обсуждение этой темы и тем самым помогут власти принять взвешенное решение в интересах всех общественных групп", - сказал Беглов ТАСС.

Поправки в городской закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающие требования к продаже алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, приняло Законодательное собрания Санкт-Петербурга. Согласно документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличится с 20 до 50 кв. м. По оценкам экспертов сфер потребительского рынка и туризма, соблюдение этих требований приведет к закрытию или переформатированию некоторых малых баров Санкт-Петербурга, расположенных в том числе в центральных локациях и популярных у горожан и туристов.

После публикации подписанного документа Александр Беглов выступил с инициативой создания рабочей группы, задача которой - "отрегулировать коллизию до вступления закона в силу".

Результаты деятельности рабочей группы предлагается вынести в отдельный законопроект. "Время - до Нового года. Цель - определить критерии, которые позволят добросовестным предпринимателям сохранить не только бизнес, но и атмосферу петербургского гостеприимства", - пояснил губернатор.