Объемы промышленного производства в Северной Осетии в I полугодии выросли на 26%

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в январе-июне 2020 года составил 125,9%. Это по сравнению с первым полугодием 2019", - говорится в сообщении управления.

В Министерстве промышленности и транспорта региона ТАСС уточнили, что такой рост производства связан в первую очередь с показателями в обрабатывающей отрасли и в обеспечении республики электроэнергией. В том числе вдвое увеличилось производство пищевых продуктов - на 31,3%, в химическом производстве - пятикратный рост. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха выросло более чем в два раза.

В региональном министерстве подчеркнули, что по итогам 2020 года ожидают роста индекса промпроизводства по отношению к 2019 году.

Объем промышленного производства в республике вырос в первом квартале 2020 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.