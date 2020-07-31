Свыше 20 предпринимателей планируют стать резидентами курорта "Мамисон" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 предпринимателей в Северной Осетии готовы реализовать проекты на строящемся горнолыжном курорте "Мамисон" в Алагирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкомразвития региона.

"Это первая встреча с предпринимателями, которые проявили интерес к "Мамисону". Наша цель состоит в том, чтобы каждый мог найти себя в этом перспективном проекте. На сегодняшний день заявку подали два предприятия, планируют еще 20, а общий реестр - примерно 60", - цитирует пресс-служба помощника главы Северной Осетии Олега Карсанова.

Проекту создания курорта "Мамисон" уделяется большое внимание со стороны не только руководства республики, но и федерального центра. Недавно его площадки осматривала делегация Минэкономразвития РФ во главе с первым заместителем министра Михаилом Бабичем. Как было отмечено, появление курорта позволит создать дополнительную "точку притяжения" международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития республики.

"Мамисон" обладает уникальными геоклиматическими особенностями: продолжительностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике Зарамаг, значительным перепадом высот. Комплекс способен вместить в себя 82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников. По итогам реализации начального этапа планируется строительство более 30 км горнолыжных трасс, трех пассажирских подвесных канатных дорог и не менее двух тысяч мест размещения.