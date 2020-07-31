Порт "Витино" под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова по итогам совещания по вопросу реализации проекта.

"Новый проект ["ВИТИНО: морской порт и нефтебаза"] имеет уже четкую финансовую модель, которая говорит о том, что он является достаточно окупаемым. Объем инвестиций по проекту составляет около 2,9 млрд рублей. Он направлен на модернизацию существующих перевалочных мощностей, модернизацию причалов, технических сооружений, 4 причала будут работать после реализации этого проекта, объем перевалки нефтепродуктов более 4 миллионов тонн в год на первом этапе", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что реализация проекта позволит создать более 200 рабочих мест, срок окончания проекта - 2022 год. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания высказал намерение поддержать нового инвестора и потенциального резидента ТОР "Столица Арктики". "Порт "Витино" является одним из интереснейших проектов для южной части нашей области, для Кандалакшского района. Я очень рассчитываю, что те подходы инвесторов, которые сегодня предусмотрены, позволят достаточно быстро, оперативно, в сжатые сроки его, по сути, перезагрузить, перезапустить, и конечно создать новые рабочие места, необходимую качественную инфраструктуру и обеспечить те инвестиции, которые сегодня предусмотрены", - сказал Чибис.

Рассказывая о деталях проекта, его руководитель Владимир Пухальский отметил, что кандалакшской компанией "Норд Стар" уже проведена большая работа по выводу предприятия из кризиса, ведутся переговоры с собственниками предприятий, которые формируют грузовую базу в Северо-Западном регионе, это группа "Акрон", "Фосагро", по привлечению их грузопотока к перевалке через порт "Витино". Но, по словам Пухальского, реализация нового проекта возможна только при поддержке и содействии государства в рамках программы господдержки.

"Провели большую работу по выводу этого предприятия из глубочайшего кризиса, из банкротного состояния, которое произошло с момента его остановки в 2013 году, на сегодняшний день мы уже завершаем практически процедуры оформления правоустанавливающих документов на объекты, но, тем не менее, при всех наших возможностях нам необходима поддержка правительства Мурманской области. Большая коммерческая работа уже ведется и будет завершена до момента запуска этого проекта в 2022 году. <…> Также хотим заявить о своей готовности и желании стать участниками территории опережающего развития ("Столица Арктики") для получения налоговых преференций", - сказал Пухальский.

"Витино" - нефтяной порт в Кандалакшском районе Мурманской области, расположен у станции Белое Море, на западном берегу Кандалакшского залива Белого моря. Является замерзающим, терминал не ведет перевалку с 2013 года.