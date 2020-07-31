Биржевые индексы в Нью-Йорке продемонстрировали умеренный рост

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в пятницу выросли. Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 124,34 пункта (0,47%), до отметки 26 437,99. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 25,95 пункта (0,80%), до отметки 3 272,17. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 157,80 пункта (1,49%), до 10 745,61.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,10%, до $40,31 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,22%, до $1 967,10 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "на нынешней неделе на рынке царила волатильность, поскольку участники рынка пытались учесть такие факторы, как высказывания главы ФРС Джерома Пауэлла, данные об отчетности компаний за второй квартал и мрачные прогнозы, касающиеся положения дел в экономике с учетом рекордного снижения ВВП [США] во втором квартале".

"Участники рынка ожидают от ФРС мер по стимулированию экономики, итогов предстоящих в ноябре президентских выборов и ясности в вопросах, касающихся результатов деятельности компаний", - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Fund Evaluation Group Грега Доулинга, отметившего, что одна из причин волатильности на рынке состоит в том, что крупные инвесторы сейчас взяли паузу.