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ГАЗ представил первые образцы обновленного среднетоннажного автомобиля "Валдай Next"

Автозавод сообщил, что эта модель отличается "бескапотной компоновкой", позволяющей увеличить на 800 мм длину доступного грузового пространства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) собрал первые предсерийные образцы среднетоннажного грузового автомобиля нового поколения "Валдай Next". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба автозавода.

"Выпуск новой модели позволит нам завершить формирование полной линейки грузовых автомобилей полной массой от 2,8 до 10 т", - сообщает в пресс-релизе президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

Новый грузовик обладает полной массой в 6,7 тонны, грузоподъемностью (по шасси) в 3,7 тонны. Помимо этого, "Валдай" отличается "бескапотной компоновкой", позволяющей увеличить на 800 мм длину доступного грузового пространства.

Автомобиль должен занять конкурирующую нишу на рынке между моделями "Газель Next" и "Газон Next". Основным функциональным направлением новинки станет "городской развоз". Более того, на ее базе запланирован выпуск различных вариантов специальной техники для городского хозяйства.

Машина будет оснащена пневматической тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на каждом колесе, интегральным рулевым управлением, широким набором электронных систем помощи водителю, в том числе ABS (антиблокировочная система), EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости).

ГАЗ - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. ГАЗ является ключевым предприятием холдинга, объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты.

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