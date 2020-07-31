Минфин США предоставил суду засекреченные данные по санкциям против Дерипаски

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США в пятницу предоставило федеральному суду столичного округа Колумбия засекреченные документы, на основании которых были введены санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски. С соответствующим уведомлением корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных суда.

"Ответчики <...> настоящим уведомляют, что сегодня, 31 июля 2020 года предоставили засекреченную информацию в поддержку своего ходатайства об отклонении дела или, в качестве альтернативы, о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства", - отмечается в заявлении адвокатов. Внесенные засекреченные данные не публиковались и не предоставлялись суду в связи с тем, что содержат "конфиденциальную деловую информацию".

В четверг Дерипаска попросил Минфин предоставить американскому суду дополнительные документы, в том числе те, на основании которых ведомство принимало решение о введении санкций против него.

Суть дела

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал снять с него санкции, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска назвал ложными.