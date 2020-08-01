"Пассажиравтотранс" Петербурга получит 260 новых автобусов до конца 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Автобусный перевозчик Санкт-Петербурга Пассажиравтотранс (юридическое наименование - ГУП "Пассажиравтотранс", принадлежит правительству Санкт-Петербурга) примет 260 новых автобусов до конца 2020 года. Об этом рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

"В 2020 году автопарки СПб ГУП "Пассажиравтотранс" пополнят 100 автобусов "ЛиАЗ-529265" вместимостью 100 пассажиров, 100 автобусов модели "МАЗ-21606" и еще 60 бортов производства Ликинского автобусного завода", - сообщили в пресс-службе.

Новые "ЛиАЗ-529265" вместимостью 100 пассажиров приспособлены для маломобильных граждан, располагают зарядными устройствами для гаджетов и оборудованием для бесконтактной оплаты проезда. Остальные 60 автобусов марки "ЛиАЗ" помимо всего прочего будут работать на газомоторном топливе.