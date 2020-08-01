Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами

С Турцией полеты будут открыты в два этапа: начиная с субботы можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. Пока что вылететь за рубеж можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. С 1 августа открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно.

По данным Росавиации, первый рейс из-за рубежа прибудет в Москву в ночь на 1 августа (Turkish Airlines из Стамбула), первый после приостановки международных полетов вылет регулярного рейса за рубеж - утром 1 августа ("Аэрофлот" в Стамбул). Как в пятницу сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта, первое время между Россией и Турцией полеты будут выполнять "Аэрофлот", "Победа", турецкие Turkish Airlines и Pegasus Airlines. С 10 августа - авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur Air, "Россия" и iFly".

Что касается Великобритании, то перевозки с августа планируют начать "Аэрофлот" и British Airways (со 2 августа). Кроме того, венгерская Wizz Air начнет с 19 августа полеты из петербургского Пулково в лондонский аэропорт Лутон. Как следует из сообщения Росавиации, регулярные рейсы в Танзанию на данный момент не запланированы.

При этом в Росавиации отметили, что "в заявленное расписание авиакомпаний могут быть внесены изменения". Накануне "Аэрофлот" предупредил, что полеты в Стамбул и Лондон будут осуществляться по сокращенной программе, а частота выполнения этих рейсов может меняться. Причину перевозчик не объяснил. При этом компания обещает вернуть стоимость авиабилетов всем пассажирам, которые приобрели их после 1 мая и чей полет не состоялся из-за отмены рейса.

Газета "Коммерсантъ" обращала внимание на то, что многие пассажиры, которые планировали лететь из регионов за рубеж c пересадкой в Москве из-за изменения расписания, не могут вернуть средства за внутрироссийский сегмент полета.

Организованный туризм

Что касается организованного туризма, туроператоры сделали ставку на пляжную Турцию, заявив туристические программы на турецкие курорты на базе чартерной авиаперевозки с 10 августа. Основной спрос по Турции сейчас приходится именно на пляжные туры, сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

В то же время некоторые компании, например "Интурист", TUI Россия, Anex Tour, предлагают своим клиентам экскурсионные туры в Стамбул на базе регулярной авиаперевозки с 1 августа. При желании такие туры можно комбинировать с пляжным отдыхом.

Карантин, анкеты и ПЦР-тест

Путешественники столкнутся с некоторыми новыми нормами международных авиаперелетов. Все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Кроме того, в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на коронавирус и разместить результат на портале госуслуг.