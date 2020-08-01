Цены на газ в России повышаются на 3%

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о повышении с 1 июля 2020 года оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами и реализуемый потребителям РФ. Как тогда отметил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян, индексация в 3% определена исходя из прогноза социально-экономического развития России на период до 2024 года и значительно ниже запрошенной изначально (5%).

В июле 2017 года индексация цен на газ была на уровне 3,9%, в 2018 году - 3,4%. В прошлом году цены повысились на 1,4%.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.

Однако спустя два дня ФАС предложила кабмину временно заморозить повышение оптовых цен на газ для населения в связи со сложившейся экономической ситуацией, связанной с распространением коронавируса. На этом фоне обсуждения по изменению цен затянулись.

30 июня глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что совещания по этому вопросу продолжаются. При этом он добавил, что индексация цен заложена в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность повышения цен на газ "достаточно высока". В начале июля ФАС направила в Минюст проекты приказов об индексации оптовых цен на газ с 1 августа на 3%. Документы были зарегистрированы в министерстве 16 и 17 июля.

Как отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев, решение не проводить заморозку тарифов понятно на фоне финансовых потерь "Газпрома" в 2020 году. В то же время индексация тарифов в середине года - явление обычное.

"Со стороны "Газпрома", ему сейчас не повредит любая прибавка, зная его потери. Хотя такая прибавка его проблем не решит и не покроет потери от снижения доходов от экспорта. С другой стороны, все тарифы промышленности индексируются в середине года по принципу инфляция минус, и эти 3% туда вписываются. На самом деле ничего экстраординарного, что не происходило бы в другое время не происходит", - отметил эксперт.

Регулируемые цены

Оптовые цены на газ, утвержденные приказом ФАС, учитываются при формировании розничных цен для потребителей. Индексация тарифа газа касается только продаваемого на внутреннем рынке газа "Газпрома", который уже много лет добивается отмены этого ограничения. При этом независимые производители имеют возможность предоставлять скидки и как правило торгуют на рынке ниже цены газового монополиста.

Кроме того, "Газпром" - единственный собственник магистральных газопроводов в РФ, поэтому другие производители газа, в том числе его основные конкуренты - "Новатэк" и "Роснефть" - должны платить за транспортировку. Однако эти тарифы не индексировались с 2015 года.

В сентябре 2019 года Артемьев сообщил, что методика расчета цены на транспортировку газа для независимых производителей, обсуждаемая уже несколько лет, близка к утверждению. Но с тех пор никаких решений по этому вопросу не было.